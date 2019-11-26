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26.11.2019 - 12:34 |

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sezon başında transfer edilen Anthony Stokes'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

Geride kalan 12 haftada topladığı 15 puanla 10. sırada yer alan Adana Demirspor'da yol ayrımına gidildi. Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada Anthony Stokes'in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

Futbolcumuz Anthony Stokes’in sözleşmesi teknik heyetin raporu ve yönetim kurulu kararı ile fesh edilmiştir.

Skorer Özel - Aksal Yavuz
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