17.08.2019 - 18:44| AA
Adanaspor, Arabidze'yi transfer etti!
Adanaspor, GÃ¼rcistanlÄ± saÄŸ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, GÃ¼rcistanlÄ± saÄŸ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 21 yaÅŸÄ±ndaki Giorgi Arabidze, satÄ±n alma opsiyonuyla NC Nacional takÄ±mÄ±ndan sezon sonuna kadar kiralandÄ±.Â
Kendisini turuncu-beyazlÄ± renklere baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeyi imzalayan Arabidze'nin "Adanaspor'da forma giyeceÄŸim iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. Burada Ã§ok gÃ¼zel zaferler elde edeceÄŸimden hiÃ§bir ÅŸÃ¼phem yok. Transferimde emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ederim." deÄŸerlendirmesinde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.