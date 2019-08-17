Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Haberler1.Lig Adanaspor, Arabidze'yi transfer etti!
17.08.2019 - 18:44| AA

Adanaspor, Arabidze'yi transfer etti!

Adanaspor, GÃ¼rcistanlÄ± saÄŸ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.Â

Adanaspor, Arabidze'yi transfer etti!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, GÃ¼rcistanlÄ± saÄŸ kanat oyuncusu Giorgi Arabidze'yi transfer etti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 21 yaÅŸÄ±ndaki Giorgi Arabidze, satÄ±n alma opsiyonuyla NC Nacional takÄ±mÄ±ndan sezon sonuna kadar kiralandÄ±.Â 

Kendisini turuncu-beyazlÄ± renklere baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeyi imzalayan Arabidze'nin "Adanaspor'da forma giyeceÄŸim iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±m. Burada Ã§ok gÃ¼zel zaferler elde edeceÄŸimden hiÃ§bir ÅŸÃ¼phem yok. Transferimde emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r ederim." deÄŸerlendirmesinde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Ronaldo antrenmanÄ± oÄŸluyla yaptÄ±!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Belhanda ve Dirar'Ä±n yeni hocasÄ± Halilhodzic

Belhanda ve Dirar'Ä±n yeni hocasÄ± Halilhodzic

Sneijder futbolu bÄ±raktÄ±, menajer oluyor

Sneijder futbolu bÄ±raktÄ±, menajer oluyor

Kayserispor 32 futbolcuya lisans çÄ±kardÄ±

Kayserispor 32 futbolcuya lisans Ã§Ä±kardÄ±

Akhisarspor startÄ± veriyor

Akhisarspor startÄ± veriyor Â 

SÄ±radaki Haber