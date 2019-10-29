Adanaspor - Â Diyarbekirspor: 3-0

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± 4Ã¼ncÃ¼ eleme turu karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda evinde Diyarbekirsporu konuk eden Adanaspor, maÃ§tan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

21'inci dakikada orta sahada topu alan Utku, rakip iki oyuncuyu geÃ§erek ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Ceza sahasÄ± iÃ§erisinde topla buluÅŸan Okan Adil'in vuruÅŸu, kalenin sol direÄŸinin yanÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

28'inci dakikada ceza sahasÄ± Ã¶nÃ¼nden girdiÄŸi ikili mÃ¼cadele sonuca rakipten topu Ã§alan Eren, solunda bulunan Ahmet Dereliye pasladÄ±. Topu alarak ceza sahasÄ± iÃ§erine giren Ahmet Derelinin vuruÅŸunu kaleci Mehmet kurtardÄ±.

30'uncu dakikada orta sahada rakipten topu kapan Eren, hÄ±zlÄ± bir deparla rakip ceza sahasÄ±na kadar ilerleyip, Ahmet Dereliye pas verdi. BoÅŸta olan Ahmet Dereli'nin vuruÅŸuyla top aÄŸlarla buluÅŸtu: 1-0.

75'inci dakikada orta alanda topu alÄ±p, ceza sahasÄ±na giren Utku'nun pasÄ±nda topla buluÅŸan Ahmet Dereli, takÄ±mÄ±nÄ±n ve kendisinin 2'inci gÃ¶lÃ¼nÃ¼ kaydetti: 2-0.

80'inci dakikada orta sahadan topla buluÅŸan Utku, 3 kiÅŸiyi Ã§alÄ±mlayarak ceza sahasÄ±na girdi. Utku, mÃ¼sait durumdaki Ahmet Dereli'ye pas verdi. Topu kontrol eden Ahmet Dereli'nin ÅŸutunda top aÄŸlarla buluÅŸtu: 3-0.

MÃ¼cadele 3-0'lÄ±k skorla sonuÃ§landÄ± ve Adanaspor turladÄ±.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Levent BalcÄ± xx, UÄŸur ErdoÄŸan xx, Tolga Ã–zcanxx

ADANASPOR: Ä°rfan Can xx, UÄŸur GÃ¶ktaÅŸ xx, Ahmet Dereli xxx, Abdulkadir Ã–zdemir xx (Dk. 63 KaÄŸan SÃ¶ylemezgiller x) (Dk. 74 Enes Yasin Akyol x) , Eren KeleÅŸ x (Dk. 46 Furkan Ã–zÃ§al x), Utku Åžen xxx, Marvin Sinan xx, Serhat TunÃ§ xx, Evren Korkmaz xx, Okan Adil Kurt xx, Ã–zkan TaÅŸtemur xx

DÄ°YARBEKÄ°RSPOR: Mert Pala xx, Ä°brahim Has xx, Serhat ZÃ¼beyr Koruk xx, Â Taner Ã‡ekiÃ§ xx, Burak BaÅŸkaya xx (Dk. 61 Tolunay Yurtsever x), Faruk YaldÄ±ran xx, UÄŸur Ayhan xx, Maksut Birben xx (Dk. 88 Hakan ArslantÃ¼rk x), DoÄŸukan Bad xx, Onur Paksoy xx (Dk. 72 GÃ¶kdeniz Karadeniz x), Furkan YÄ±lgÄ±n xx

GOLLER: Dk. 30 - Dk. 75 - Dk. 80Â Ahmet Dereli (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 66 UÄŸur Ayhan (Diyarbekirspor)

SARI KARTLAR: Enes Yasin Akyol (Adanaspor) -Â Ä°brahim Has (Diyarbekirspor)