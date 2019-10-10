Adanaspor, Engin İpekoğlu ile anlaştı

Adanaspor'da ligin 7. haftasında deplasmanda alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Levent Eriş'le pazartesi günü yollar ayrıldı.

Teknik direktör arayışına giren turuncu-beyazlı ekip, kendilerine 2015-2016 yılında TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Engin İpekoğlu ile görüştü. İstanbul'da Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile yaptığı görüşme sonrasında görevi kabul eden İpekoğlu'nun Adana'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.