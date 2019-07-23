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23.07.2019 - 15:35| ADANA (AA)

Adanaspor, Roni ile yeniden anlaştı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, eski futbolcusu Roni Rodrigues'i transfer etti.

Adanaspor, Roni ile yeniden anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlı ekip, daha önce de takımda forma giyen orta saha oyuncusu Roni ile yeniden anlaşmaya vardı.

Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Roni, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Roni, takımın Bolu'daki kampına katılacak.

 

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