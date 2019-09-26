Fikret Orman: Adaylar ortaya çıksın görelim

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta sürpriz bir biçimde başkanlık görevinden ayrılma kararı alan Fikret Orman geri adım atmıyor. Siyah-beyazlı bazı yöneticiler ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk’le önceki gece kendi evinde bir araya gelen Başkan Orman’ın ayrılık konusunda kesin kararlı olduğunu aktardığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı idareciler ve Tevfik Yamantürk’ün, Fikret Orman’dan olağanüstü seçim kararı alarak kongreye kadar görevde kalmasını istedikleri belirtildi. Bu fikre sıcak bakmayan Orman’ın ise İkinci Başkan Serdal Adalı’nın kulübü seçime götürmesinin daha uygun olacağını dile getirdiği öğrenildi.

Takvim belli olacak

İlk kez 2012 yılında başkanlık koltuğuna oturan ve 7 yılı aşkın süredir aralıksız olarak bu görevi yürüten Fikret Orman’ın, “Beşiktaş’ta seçim yapmak şart olmuştur. Ben görevi bırakma kararı aldım ve bunu kamuoyuna ilan ettim. Olağanüstü seçimde aday değilim. Başkanlığa ve yönetime kim adaysa, çıksınlar görelim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetim bugün kulüpte olağanüstü gündemle toplanacak. Başkan Fikret Orman’ın kritik toplantıda görevi bırakma kararını tekrarlayarak, olağanüstü seçimde aday olmayacağını söyleyeceği bildirildi. Yönetimin toplantıda olağanüstü genel kurul kararı alıp, seçim takvimini de belirleyerek camiaya ilan etmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Başkan Fikret Orman döneminde 2 kez Süper Lig şampiyonu olurken, 3. yıldızı taktı. İlk kez 25 Mart 2012’de başkanlık koltuğuna oturan Orman, Avrupa’nın en modern statları arasında gösterilen Vodafone Park’ı da siyah-beyazlı kulübe kazandırdı.