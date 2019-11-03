Adebayor: Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor bugün şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Medipol Başakşehir'den renklerine kattığı Emmanuel Adebayor maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Togolu golcü paylaştığı fotoğrafa "Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun" notunu düştü.