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03.11.2019 - 12:54 |

Adebayor: Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun

Togolu golcü, akşam oynanacak zorlu mücadele öncesi, Instagram hesabından fotoğraf paylaştı ve "Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun" notunu düştü.

Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan ve son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor bugün şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Medipol Başakşehir'den renklerine kattığı Emmanuel Adebayor maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Togolu golcü paylaştığı fotoğrafa "Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun" notunu düştü. 

Adebayor: Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun

Adebayor: Fenerbahçe maçında Tanrı bizimle olsun

 

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