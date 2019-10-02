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02.10.2019 - 21:11 | | KAYSERİ (AA)

Adebayor ve Yasir Subaşı idmana katılmadı

Göztepe maçına hazırlanan Kayserispor'da sakat olan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı.

Adebayor ve Yasir Subaşı idmana katılmadı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Emmanuel Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı.

Öte yandan, kulüp başkanı Erol Bedir de idmanı takip etti.

 

 

 

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