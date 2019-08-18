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HaberlerMilli TakımAdem Bona en iyi 5'e seçildi
18.08.2019 - 14:13| Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Adem Bona en iyi 5'e seçildi

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan bu yana altyapıda forma giyen Nijerya asıllı 16 yaşındaki Türk pivot Adem Bona, ay-yıldızlı ekibimizle katıldığı U16 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 5'e seçildi.

Adem Bona en iyi 5'e seçildi

İtalya'daki şampiyonayı 5'inci sırada tamamlayan U16 Milli Takım'da maç başına 14 sayı, 10.3 ribaund, 4 blok ortalamaları tutturan Adem Bona, en iyi 5'te yer alarak onurlandırıldı. Genç yıldız adayı, Yunanistan'da ay başında yapılan U18 Avrupa Şampiyonası'nda da U18 Milli Takım'da forma giyerek final heyecanı yaşamıştı.

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