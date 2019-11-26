Adem BÃ¼yÃ¼k: "FarklÄ± kazanabileceÄŸimiz bir maÃ§Ä±..."

Åžampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gecenin golcÃ¼sÃ¼ Adem BÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

"FarklÄ± kazanabileceÄŸimiz bir maÃ§Ä±..."

"Hak ettiÄŸimiz maÃ§Ä± bÃ¶yle bitirmek bize yakÄ±ÅŸmadÄ±, Ã§ok Ã¼zÃ¼ldÃ¼k. BugÃ¼n gerÃ§ek Galatasaray'Ä±n neler yapabileceÄŸini gÃ¶sterdik. Son vuruÅŸlarda biraz daha iyi olabilseydik farklÄ± kazanabileceÄŸimiz bir maÃ§Ä± puan kaybederek bitirdik."

"Marcao'ya Ã§arpÄ±p gidiyor"

"Futbol bu, ufak bir konsantrasyon hatasÄ± golÃ¼ getirdik. MaÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar konsantrasyonumuz yÃ¼ksekti ama ÅŸanssÄ±zlÄ±k. Marcao'ya Ã§arpÄ±p gidiyor, o topun oraya gitmesi ÅŸanssÄ±zlÄ±k. Nasip deÄŸilmiÅŸ."