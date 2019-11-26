Adem forvette Seri de 11’de

Galatasaray’da Club Brugge maçı öncesi Ryan Babel şoku yaşandı. Dizinde problemi olan Hollandalı futbolcu bugün 11’de maça başlayamayacak ve büyük ihtimal kulübede olacak.Galatasaray’da Club Brugge maçı öncesi Ryan Babel şoku yaşandı. Dizinde problemi olan Hollandalı futbolcu bugün 11’de maça başlayamayacak ve büyük ihtimal kulübede olacak.Teknik Direktör Fatih Terim sarı-kırmızılılar için hayati önem taşıyan bu mücadelede elinde sağlam kalan tek forvet olan Adem Büyük’ü gol silahı olarak sahaya sürecek.Sarı-kırmızılı ekipte Nzonzi’nin kart cezasının yanı sıra Falcao, Andone, Luyindama ve Şener sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Aynı zamanda UEFA listesinde yer almayan futbolcular da statü gereği kadronun dışında olacak. Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim eksikler yüzünden sistemi değiştirip 4-1-4-1 formasyonuna dönecek. Seri ve Belhanda orta alanda görev yapacak. Lemina ise savunmanın önünde yer alacak.

Üç gence piyango

UEFA’ya bildirilen listeden 15 oyuncusu kalan Galatasaray, 10 futbolcusunu da B listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim, üç genç futbolcuyu B listesinden takıma aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, forvetten Erencan Yardımcı, savunmada görev alan Emin Bayram ve Kaan Arslan’ın kadroya girdiğini ifade etti.