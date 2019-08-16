Adı gibi dozer olsun

Futbolda 81 günlük hasret Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçıyla bitiyor. 290 gün sürecek 306 maçlık sezonda, takımlar güçlendirdikleri kadrolarıyla hedeflerine ulaşmaya çalışacak. İlk yarısı 29 Aralık’ta sona erecek olan Süper Lig, 17 Mayıs’ta tamamlanacak

Süper Lig’de hasret bugün sona erecek, yeni sezonun startı verilecek. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve ‘Dozer’ lakabıyla anılan Cemil Usta’nın adının verildiği 2018-19 sezonu bugün başlayacak.

26 Mayıs 2019’da oynanan maçlar sonunda Galatasaray’ın şampiyonluğu ile noktalanan 2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig’de yeni sezonun perdesi Denizli’de 20.00’de başlayacak Yukatel Denizli-Galatasaray maçıyla start alacak. 18 takımın toplamda 306 maç yapacağı ve büyük mücadeleye sahne olacak sezonda takımlar güçlendirdikleri kadroları ile mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Ligde geçen sezon küme düşen Bursaspor, BŞB Erzurum ve Akhisarspor’un yerine Denizli, Gazişehir Gaziantep ve Gençlerbirliği mücadele edecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk yarısı 29 Aralık’ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020’de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020’de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Ligde mücadele edecek 18 takımdan 8’i geçen sezonu tamamladıkları teknik direktörlerle yoluna devam ederken, 10’u yeni hocalarıyla başarı arayacak. Son şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe, Trabzon, Antalya, Konya, Göztepe, Kayseri’nin yanı sıra ligin yeni ekibi Denizli, eski teknik patronlarıyla sezonu açacak. Beşiktaş, Başakşehir, Alanya, Çaykur Rize, Kasımpaşa, Ankaragücü, Sivas, Malatya, Gençlerbirliği ve Gazişehir FK ise hoca değişikliğine gitti.

Kulüpler tercihlerini de Türk teknik adamlardan yana kullandı. 18 takımlı ligde yeni sezonda sadece 1 yabancı teknik adam çalışacak. Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, sezona Marius Sumudica yönetiminde başlayacak.

DERBİLER

3. Hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

6. Hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

6. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

13. Hafta: Trabzonspor-Galatasaray

16. Hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

20. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

23. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

23. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

26. Hafta: Galatasaray-Beşiktaş

30. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

33. Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

Krallar Cim-Bom’dan

Geride kalan 61 sezonda 32’si Türk, 11’i yabancı olmak üzere toplam 43 futbolcu gol kralı unvanını kazandı. Galatasaraylı Metin Oktay, 6 kez ile en fazla tacı takan futbolcu olurken, Tanju Çolak ise Galatasaray formasıyla attığı 39 golle, bir sezonda en fazla skor üretmeyi başardı.

Ligin en çok gol atan toplam 43 futbolcusu 17 ayrı takımdan çıktı. Galatasaray 17 kezle en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takım oldu. Fenerbahçe 15, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor ise dörder kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırdı.

Süper Lig’de geçen sezon gol krallığına ulaşan Mbaye Diagne, lig tarihinde bir rekora imza attı. 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne, bir sezonda en fazla ağları sarsan yabancı futbolcu unvanını aldı.

Maçlar 17 statta

Süper Lig’de mücadele eden 18 takım, maçlarını 17 statta oynayacak. Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü’nün maçlarına Eryaman Stadı ev sahipliği yapacak. Ligde bu sezon karşılaşmaların yapılacağı statların toplam seyirci kapasitesi 482 bin 566 olacak.

Galatasaray’ın maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadı 52 bin 223 kişiyle en çok kapasiteli stat olarak öne çıkarken, Göztepe’nin maçlarını oynadığı İzmir’deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ise 9 bin 138 kişiyle en az kapasiteli stat durumunda.

Çakır zirvede

Düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi Cüneyt Çakır. Bu kulvardaki 19. sezonuna başlayacak Çakır, 323 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu. Çakır’ı, 310 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus ile 245 mücadelede düdük çalan Hüseyin Göçek izledi.

Yeni sezonda üst klasman hakemleri listesinde en çok İstanbul’dan isim yer aldı. Toplam 16 ilden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul’dan 9, İzmir’den 7, başkent Ankara’dan ise 6 isim girdi.

Üst klasmanda yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7’si FIFA kokartı sahibi. Çakır’ın yanı sıra, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk, FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar, üst klasman listesine alınmadı.

Fenerbahçe damgası

Süper Lig’de 62. sezonun start günü gelirken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 71 farklı takım mücadele etti. Fenerbahçe, geride kalan 61 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirveye otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2010 lig maçında 3493 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe’yi bu alanda Galatasaray (3460), Beşiktaş (3371) ve Trabzonspor (2447) puanla izledi. Fenerbahçe, aldığı 1145 galibiyetle, ezeli rakibi Galatasaray’a da bu alanda 7 galibiyet fark attı. Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip oldu. Sarı-lacivertliler, toplam 3555 gol kaydetti. Galatasaray 3537 golle Fenerbahçe’yi izledi. Beşiktaş’ın gol sayısı ise 3276.

Ligde 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olan Galatasaray, liderlik rekorunun da sahibi konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, 62. sezonuna girmeye hazırlanan ligde geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

İşte değişen kurallar

-Oyuncu değişikliğinde futbolcular kendisine en yakın noktadan sahayı terk edecek. Futbolcunun çıkacağı noktada güvenlik sorunu yaşanması halinde orta sahadan kulübeye gitmesine izin verilecek.

- Yedek kulübesindeki her görevli sarı ya da kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Hakeme kart isteme hareketi yapılması halinde kulübedekiler de aynı şekilde ceza alacak.

- Hakem, top ceza sahasındayken oyunu durdurursa hakem atışı kaleciye bırakılacak. Eğer ceza sahası dışındaysa top hangi takımın kontrolündeyse o takıma bırakılacak.

-Bütün oyuncular hakem atışı yapılan noktadan en az dört metre uzakta duracak.

-Top hakeme çarparsa oyun duracak. Top hakeme çarparak gol olursa gol geçerli sayılmayacak, hakem atışıyla oyun başlayacak. Top hakeme çarpıp umut vadeden atağa dönüşürse de hakem atışıyla oyun başlayacak.

- Artık kazara ya da bilerek elle oynama diye bir ayrım olmayacak. Kazara da olsa bilerek de olsa elle oynama nedeniyle gol iptal edilecek.

- Serbest vuruş için kurulan barajlarda hücum eden takımın oyuncusu baraja en fazla 1 metre yaklaşabilecek.

-Kale vuruşunda topun ceza sahası dışına çıkmasına gerek olmayacak. Hücum oyuncuları top oyuna girene kadar ceza sahasına giremeyecek.

-Futbolcular karara itiraz etmek için hakemin etrafını sarması halinde en az bir oyuncu sarı kart görecek.

SÜPER LİG’İN ENLERİ

En çok şampiyon olan: G.Saray (22)

En çok ikinci olan: Fenerbahçe (22)

En çok lider olan: G.Saray (556 hafta)

En çok galibiyet alan: F.Bahçe (1145)

En çok yenilen: Ankaragücü (636)

En çok berabere kalan: Beşiktaş (553)

En çok gol atan: Fenerbahçe (3555)

En gollü maç: 1991-92 Fenerbahçe-Gaziantep (8-4)

En farklı galibiyet: 1989-90 Beşiktaş-Adana Demir (10-0)

En farklı deplasman galibiyeti: 1992-93 Ankaragücü-G.Saray (0-8)

En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç)

En çok şampiyonluk gören teknik adam: Fatih Terim (8)

Dört büyükler’de oynayan futbolcular: Sergen Yalçın - Burak Yılmaz

Lige en çok katılan takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray

En çok maç yöneten hakem: Cüneyt Çakır (323)

En çok maça çıkan teknik adam: Samet Aybaba (608)