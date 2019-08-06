Adı gibi Süper

CELAL UMUT EREN

Süper Lig, 2015 yılından bu yana ünlü kulüplere birçok yetenekli futbolcuyu göndererek adım adım farklı bir role büründü. 2015’te Enes Ünal-Manchester City transferiyle başlayan rüzgar dalgası, bu sezon Yusuf Yazıcı’nın Lille’e atacağı rekor imza ile bir fırtınaya dönüştü.

Süper Lig, son dönemde yakaladığı yeni rüzgarla Avrupa’da ciddi bir popülerlik yakaladı. 2015 yılından itibaren genç ve yetenekli yıldızları Avrupa’nın ünlü liglerine ve kulüplerine göndererek adeta bir ‘vitrin lig’ konumuna gelen Süper Lig, her yeni dönemde yeni bir rekorla adından söz ettiriyor.

2015 Haziran’ında Enes Ünal’ın Bursaspor’dan Manchester City’ye 4.5 milyon euroya gidişiyle başladı, ardından Atınç Nukan’ın RB Leipzig’e 6 milyon euroya imza atmasıyla sürdü. Süper Lig’in Avrupa’ya ihraç yapmasında yabancı kuralı dikkat çekiyor. 2015-16 sezonu itibariyle yabancı sayısının 14’e çıkarılmasıyla daha çok yerli ve genç futbolcuların önü açıldı. 2016’da 1. Lig’de olmasına karşın 2016’da Altınordu’dan Freiburg’a 2.1 milyon euro giden Çağlar Söyüncü kalitesini ispat edip, Premier Lig ekiplerinden Leicester City’ye 21.1 milyon euroya transfer olarak bir başka gurur kaynağı idi.



Yükseliş zamanı

Ancak esas örnekler 2017-2019 yılları arasında ortaya çıktı. 2017-18 sezonunda devre arasında Cenk Tosun’un 22.5 milyon euroya Beşiktaş’tan Everton’a geçmesi tüm Avrupa’da yankılandı.

Yine aynı sezonda Cengiz Ünder’in Başakşehir’den Roma’ya 14.5 milyon euroya mal olan transferi de bir diğer dikkat çeken gelişmeydi. 2018 yılında Türk gençlerin gelişimi devam ederken, Okay Yokuşlu, Trabzonspor’dan İspanya’nın Celta Vigo ekibine 6 milyon euroya gitti. Genç savunmacı Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında önce Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon euroya gitti. Kısa sürede adından söz ettiren 18 yaşındaki stoper Schalke 04’e 18 milyon euroya imza attı. Benzer şekilde Alanyaspor’daki çıkışıyla 9 milyon euroya İtalya’nın Sassuolo takımına giden Merih Demiral, yine kısa sürede çıkışa geçip, Juventus’a 18 milyon euroluk bonservisiyle transfer oldu.

Son olarak Yusuf Yazıcı, Fransa’nın Lille ekibine 17 milyon euro artı bonuslar kar şılığında giderek Trabzonspor tarihine adını yazdırdı.

Diğer isimler

Türk futbolunda genç yıldızların son dönemde yakaladığı çıkışın yanında birçok isim de yurt dışı transferleriyle adını duyurdu. 2015 yılından itibaren Semih Kaya-Sparta Prag, Burak Yılmaz-Beijing Guoan, Batuhan Altıntaş-Hamburg, Ersan Gülüm-Hebei China Fortune, Cenk Gönen-Malaga gibi örnekler öne çıktı.

Eljif Elmas örneği

Süper Lig’in Avrupa’daki dev kulüpler tarafından izlenen bir lig olduğunun bir diğer kanıtı Eljif Elmas oldu. Fenerbahçe tarafından 2017’de keşfedilen Makedon orta saha, 2019 yılında Napoli’ye tam 19 milyon euroya giderek kürsüye çıkan isimlerden oldu. Fenerbahçe’ye tarihinde en fazla para kazandıran futbolculardan biri haline gelen 19 yaşındaki yıldız, Süper Lig’de 2 sezon top koşturdu.

Salih Uçan detayı

Genç yıldızların Türkiye’den Avrupa’ya geçişiyle alakalı ilk ateş Salih Uçan’la yandı. Fenerbahçe’de 2012-14 yılları arasında başarılı olan Salih, 2014-15 sezonu başında İtalya’nın önemli kulüplerinden Roma’nın dikkatini çekti.

Serie A temsilcisi de o dönem 20 yaşında olan yıldız orta sahayı 2 yıllığına 4.5 milyon euroya kiraladı. Hatta o dönem Salih Uçan için 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu da belirlenmişti.

17 milyon euro artı takas

Trabzonspor’un Lille’le Yusuf Yazıcı için yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu. Buna göre Fransız kulübü, Yusuf için bordo-mavililere 17 milyon euroluk bir bonservis ödemesi yapacak. Ayrıca bir de oyuncu takasta verilecek. Normalde 19 milyon euro olması beklenen tranfer bedeli, 17 milyon euro artı takasla kapatılacak. Lille’in takasta kullanacağı oyuncu ise sağ bekte görev alan 25 yaşındaki Edgar olacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından da doğrulanan bu gelişme sonrası gözler yeni gelişmelere çevrildi.