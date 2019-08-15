Adil Gevrek: "Bariz penaltÄ±mÄ±z verilmedi"

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä±nda konuk ettiÄŸi SÄ±rbistan temsilcisi Partizan'Ä± 1-0 yenmesine raÄŸmen Avrupa'ya veda eden Yeni Malatyaspor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Adil Gevrek, "Ã‡ok iyi oynadÄ±k ve galip geldik ama turu geÃ§emedik. SaÄŸlÄ±k olsun, kÄ±smet deÄŸilmiÅŸ diyelim." dedi.Â

Gevrek, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, maÃ§a Ã§ok arzulu ve istekli baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BaskÄ±lÄ± oyunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilk dakikalarda bulduklarÄ± golle aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Gevrek, ilk yarÄ±yÄ± oldukÃ§a tempolu oynadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.Â

Avrupa defterini kapattÄ±klarÄ±nÄ± ve artÄ±k lige dÃ¶ndÃ¼klerini dile getiren Gevrek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Ã–ncelikle Ã§ok gÃ¼zel oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir maÃ§ta turu geÃ§emediÄŸimiz iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼nÃ¼z. Taraftardan futbolculara bu takÄ±ma gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ herkesi canÄ±gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum. Bazen kÄ±smet olmuyor ve bugÃ¼n de kÄ±smet olmadÄ± bize. Ã‡ok gÃ¼zel oynadÄ±k ama tabii turu geÃ§emedik. Avrupa defteri bizim iÃ§in kapanmÄ±ÅŸ oldu. Turu geÃ§mek iÃ§in futbolcularÄ±mÄ±z elinden geleni yaptÄ±. ArtÄ±k lige dÃ¶neceÄŸiz."Â

"Bariz penaltÄ±mÄ±z verilmedi"

Adil Gevrek, ilk yarÄ±da penaltÄ± bekledikleri pozisyonla ilgili ÅŸunlarÄ± ifade etti: "Hakem hatalarÄ±nÄ± konuÅŸmak istemiyorum ama maalesef bariz bir penaltÄ±mÄ±zÄ± vermedi. Yan hakem de pozisyona yakÄ±ndÄ±, Ã§ok rahat penaltÄ±yÄ± verebilirdi. Avrupa maÃ§larÄ±nda maalesef bÃ¶yle bariz hatalar yapÄ±labiliyor ve bugÃ¼n de bunlardan birini yaÅŸadÄ±k. Ne olursa olsun sahamÄ±zda turu geÃ§mek istiyorduk ama olmadÄ±. SaÄŸlÄ±k olsun."Â

Bu sezon mÃ¼cadele edecekleri tÃ¼m kulvarlarda baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak iÃ§in ter dÃ¶keceklerini kaydeden Gevrek, "Bir defa bu Avrupa potasÄ±na girdik ve bunu her sene devam ettirmek istiyoruz. Bu sene hem ligde hem de TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda baÅŸarÄ± elde etmek istiyoruz. Bu kulvarlarda iddiamÄ±zÄ± sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

Gevrek, taraftarÄ±n lig maÃ§larÄ±na da aynÄ± ilgiyi gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.