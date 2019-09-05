'Adil Rami bilinmeyen bir denklem'

Yönetimin defans hattına yaptığı son takviye Adil Rami, ilk etapta herkesi şaşırttı. Marsilya’da yaşadığı sorunlar sonrası kulüpsüz kalan Fransız stoperi alan sarı-lacivertlilerin bu hamlesi Fransa’da ses getirdi.

CNEWS muhabiri Said El Abadi, MİLLİYET’e yaptığı yorumda Adil Rami için ilginç bir sezon olacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Adil Rami aslında iyi bir futbolcu, gerçekten iyi bir futbolcu. Avrupa’nın en iyi defans oyuncuları arasında sayabiliriz. Kendini daha önce defalarca kez kanıtladı. Teknik açıdan yorumlarsak, zaman zaman geri dönüşlerde ağır kalabiliyor, hızlı bir oyuncu değil. Ama hava toplarında çok iyi. 2018 Dünya Kupası’ndan sonra mental açıdan problemleri oldu. Pamela Anderson ile yaşadığı olaylar çok etkiledi. O nedenle şu anda bilinmeyen bir denklem gibi. Türkiye’de bu mental durumunu düzeltir mi göreceğiz. Zaten Damien Comolli de bazı konuları bildiği için sadece 1 yıllık anlaşma yaptı. Eğer sezon sonu istediği verimi alamazsa, direkt vedalaşacaktır. Comolli, Rami’yi çok iyi tanıyor.”

Şeker gibi insan

Fransa’da CNEWS adına muhabirlik yapan Said El Abadi, Adil Rami’nin insan olarak harika olduğunu söyledi. Herkesin her zaman çok sevdiği bir isim olduğuna dikkat çeken El Abadi, “Biz bazen ona burada, ‘şeker gibi’ derdik. İnanılmaz sıcaktır. Türkiye’de gazeteciler de Adil Rami ile röportaj yaptıklarında ya da bir etkinliğe katıldıklarında görecekler. Harika bir insan. İşini çok seviyor. Eğer Türkiye’ye de alışırsa göreceksiniz nasıl tatlı bir insan olduğunu. Futbol, Adil Rami için bir çocukluk hayali. Rami ayrıca çok dürüsttür. Ne takım arkadaşlarına ne de gazetecilere asla sözünü sakınmaz. Eğer bir şeye kızmışsa bunu direkt sana gelir ve yüzüne anlatır. Dedikodu ya da yalan üretmez” dedi.