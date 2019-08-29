Adil Rami: Hakkımda konuşulanlar kişiliğimi yansıtmıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız stoper Adil Rami, sarı-lacivertli taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Adil Rami, Fenerbahçe'nin kalitesinden ve modern yapısından çok etkilendiğini vurgulayarak, "Bu sezon takım ruhu ve aidiyetiyle, uyum içerisinde çalışıp, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Kulübün kapısından girdiğim ve Samandıra'ya ilk geldiğim andan itibaren sanki yıllardır burada olduğumu hissediyorum. Formayı giymek ve taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili kamuoyunda konuşulanların kişiliğini yansıtmadığını dile getiren tecrübeli savunmacının, şu görüşlerine yer verildi:

"İddialar avukatım tarafından yakından takip ediliyor. Hakaret niteliğinde yorumlar yapılması durumunda hukuki süreç başlatabilirim. 2019'un ilk yarısında Fransız Kadın Dayanışma Derneğinin yüzüydüm ve genel olarak sporda ve özellikle de futbolda kadına yönelik şiddete karşı Birleşmiş Milletlerin yanında yer aldım. Ayrıca kulübüm Fenerbahçe'nin de desteklediği HeForShe tarafından da bir davet aldım fakat Dünya Kupası nedeniyle katılım gösteremedim. Bu konu ile ilgili desteğimi devam ettireceğim ve ilerleyen dönem için de çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerim devam ediyor."

Rami'nin, Fenerbahçe'nin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının toplumdaki yeri adına birçok projeye öncülük ettiğini duyduğunu aktararak, "Bu yapının bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve ilerleyen dönemde HeforShe başta olmak üzere yürütülen tüm kampanyalara katılmaktan mutlu olacağım. Bunu kulüp yetkilileri ile de paylaştım." değerlendirmesinde bulunduğu vurgulandı.