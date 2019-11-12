Adil Rami her şeyin farkında

Sarı-lacivertli takımın transferin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Adil Rami, sakatlığını atlattıktan sonra sıkı çalışıyor. Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme yapan Fransız stoper, artı 1 opsiyonu kullanmayı çok istiyor.



Bu nedenle de şu anda tamamen formunu yükseltmek ve kondisyon açığını kapamayı amaçlayan Rami, takım izindeyken bile çalışmalarını yapıyor. Özel program eşliğinde yoğun bir program uygulayan tecrübeli stoper, özellikle sezonun ikinci yarısında yüzde 100 form grafiğine yükselmeyi hedefliyor.

Devre arası kampıyla tamamen hazır olacağını bilen Rami, kariyeri açısından da Fenerbahçe’nin çok önemli olduğunu düşünüyor. Transfer sürecinde de sportif direktör Damien Comolli ile her şeyi açık açık konuşan 32 yaşındaki savunmacı, ilk olarak hızlıca kilo fazlalarını atlattı, Türkçe derslerine başladı ve hemen adaptasyon sürecini geride bıraktı.



Rami şu anda sadece forma giyecek düzeye gelmek için çabalıyor.