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HaberlerFenerbahçeAdil Rami resmen Fenerbahçe’de!
27.08.2019 - 14:58

Adil Rami resmen Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

İşte Adil Rami'nin Fenerbahçe formasıyla ilk görüntüleri!
İşte Adil Rami'nin Fenerbahçe formasıyla ilk görüntüleri!
İşte Adil Rami'nin Fenerbahçe formasıyla ilk görüntüleri!
İşte Adil Rami'nin Fenerbahçe formasıyla ilk görüntüleri!Haberin Tüm Fotoğrafları

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Marsilya forması giyen Adil Rami ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Adil Rami resmen Fenerbahçe’de

Adil Rami çubuklu forma ile Ülker Stadyumu'nda
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