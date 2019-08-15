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Haberler FenerbahçeAdis Jahovic yine boş geçmedi!
15.08.2019 - 22:45| AA

Adis Jahovic yine boş geçmedi!

Yeni Malatyaspor, Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken Jahovic yine boş geçmedi.

Adis Jahovic yine boş geçmedi!

Yeni Malatyaspor, Partizan'ı 1-0 yenmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda etti.

Jahovic'den gollere devam

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, 4. resmi maçında 3. golünü attı. Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundaki iki maçta birer gol atan Jahovic, Partizan müsabakasında da ağları havalandırarak 3 gole ulaştı.

Chebake sakatlandı

Yeni Malatyaspor'un Faslı oyuncusu Issam Chebake, sakatlanarak oyundan çıktı. Mücadelenin 8. dakikasında sakatlanan Chebake, oyuna devam edemedi ve çıkmak zorunda kaldı.

Bu futbolcunun yerine oyuna 10. dakikada Rahman Buğra Çağıran dahil oldu.

 

 

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