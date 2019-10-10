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HaberlerGalatasarayAdnan Polat: Liseci zihniyet hortladı
10.10.2019 - 10:48 | | İSTANBUL (İHA)

Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, “Mustafa Cengiz’i zor bir dönem bekliyor. Liseci zihniyet hortladı. Seçime götürmek istiyorlar” dedi.

Adnan Polat: Liseci zihniyet hortladı

Şu anda Galatasaray'ın idari yapısında sıkıntı olduğunu belirten Adnan Polat, "Çünkü camia yönetime fazla yükleniyor. Yönetimi seçime götürmeye çalışıyor. Halbuki şu anda yönetim Mohaç Savaşı gibi bir savaş veriyor. Onlara yardımcı olmak yerine köstek olunuyor. Galatasaray’ın içindeki çok küçük bir azınlık olan ‘liseci zihniyet’ yine hortladı, yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bunlardan vazgeçmeleri lazım, kulübe zarar veriyorlar. Mustafa Cengiz seçilmiş, dönemini bitirmesini beklemeleri lazım" açıklamasını yaptı.

"Yönetimi zor bir dönem bekliyor"
Yaşananların sportif ve ekonomik aktiviteleri etkilediğini vurgulayan Polat, "Yani Mustafa Cengiz ve yönetimini çok zor bir dönem bekliyor ama ben ona ‘doğru bildiğin yolda devam et’ diyorum. Taraftar burada çok sağduyulu bir duruş sergiliyor ve kulübü, yönetimi destekliyor. Ben de taraftarı bu anlamda tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Altyapıdan futbolcu şart"
Polat, Cengiz yönetiminin transfer politikasına ilişkin ise, "Alınan futbolcuların bireysel olarak çok önemli isimler olması önemli ama bunların bir ahenk içinde olup olmaması. Bunu biraz zaman gösterecek. Türk futbolu artık bence büyük paralı transferler yerine altyapıdan futbolcu ve Türk çocukları yetiştirmeye yönelmeli. UEFA Kupası ve Süper Kupa’da oynayanların üç tanesi hariç hepsi Türk’tü. Biz onların hepsini 18, 19, 20’li yaşlarında hem altyapıdan hem de diğer kulüplerden transfer etmiştik" değerlendirmesini yaptı.

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