Adnan Polat'a taraftar şoku!

Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 2-1 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üzgün olduklarını ifade eden Başkan Adnan Polat, "Alınan sonuçlardan memnun değiliz, çok üzüldük. Bunlar Galatasaray'ın alışık olmadığı neticeler. Bu işin bu hale gelmesinde, kimseyi tek tek bireysel suçlamayacağım ama herkesin, hepimizin katkısı var, bunu düzeltecek olan da bizleriz. Özellikle teknik heyet ve futbolcular. Onlar da aynı şeyi ifade ediyorlar. İllaki bu düşüşün bir yükselişi olacak. Onun için gayret göstereceğiz" dedi.

Polat, taraftarların istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Galatasaraylı olmak demek bir yere düştüğünüz vakit orada ağlamak demek değil, düştüğünüz yerden daha kuvvetli olarak kalkıp mücadele etmek demektir. Galatasaraylılık bu kadar ucuz değil, biz mücadelemizi vereceğiz."

Polat'ın bu sözlerinin ardından hamile eşiyle birlikte başkanın yanına gelen bir taraftar, alınan kötü sonuçlar nedeniyle ağlayarak sitemde bulundu ve "Doğmamış çocuğumun rızkını verip geliyoruz. Her hafta para veriyoruz. Kötü sonuçlardan artık bıktık. Bunlar ne zaman bitecek" dedi. Başkan Polat da bunun üzerine açıklamalarına son vererek aracına bindi ve stattan ayrıldı