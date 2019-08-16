Adrian'dan Liverpool'a kötü haber
Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Alisson Becker'in ardÄ±ndan Ä°spanyol kaleci Adrian da sakatlandÄ±.
Teknik direktÃ¶r Jurgen Klopp, BrezilyalÄ± kaleci Alisson Becker'in sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle forma giyen ve UEFA SÃ¼per Kupa'da son penaltÄ±yÄ± kurtararak takÄ±mÄ±na ÅŸampiyonluÄŸu getiren 32 yaÅŸÄ±ndaki Adrian'Ä±n sahadaki kutlamalar sÄ±rasÄ±nda sakatlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yarÄ±n Southampton maÃ§Ä±nda forma giyemeyebileceÄŸini sÃ¶yledi.
Klopp, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Chelsea'yi seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda 5-4 maÄŸlup ederek UEFA SÃ¼per Kupa'yÄ± aldÄ±klarÄ± maÃ§Ä±n ardÄ±ndan sevinen futbolculara katÄ±lmak iÃ§in saha iÃ§ine giren bir taraftarÄ±n kayarak tekme atmasÄ± nedeniyle Adrian'Ä±n sakatlandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Liverpool'a 5 AÄŸustosta transfer olan Adrian, ligin ilk haftasÄ±nda Norwich City ile oynanan maÃ§ta Alisson'un sakatlanmasÄ± nedeniyle kaleye geÃ§miÅŸti.Â
Adrian'Ä±n Southampton karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyememesi halinde kaleye 35 yaÅŸÄ±ndaki Andy Lonergan ya da 20 yaÅŸÄ±ndaki Caoimhin Kelleher'in geÃ§mesi bekleniyor.
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