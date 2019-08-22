AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler...

AEK Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son engel olan AEK karşısına çıkmaya hazırlanan temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçtan avantajı elde etmek istiyor. İşte AEK Trabzonspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olan AEK-Trabzonspor maçı, Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Zorlu mücadele TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.



KARAMAN DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR!



Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça Avrupa Ligi'ndeki 11'inde değişiklikler yaparak çıkan teknik direktör Ünal Karaman'ın, AEK müsabakasıyla yeniden ideal 11'ine döneceği öğrenildi. Karaman'ın, Kasımpaşa mücadelesine göre Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı'yı kulübeye çekerek AEK karşısında bu oyuncuların yerine Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.



MUHTEMEL 11'LER



AEK: Barkas - Paulinho, Vranjes, Svarnas, Hélder Lopes - Simoes, Krstičić - Geraldes, Livaja, Mantalos - Nélson Oliveira



Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Shörloth



SAKAT: Onazi CEZALI: Yok

128. RANDEVU



UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda ilk maçını bugün Yunanistan’da AEK ile oynayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.



Bordo-mavililer, bundan önce yapılan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında 80. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32’sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

İLK YUNAN RAKİP



Trabzonspor, Avrupa kupalarında ilk kez Yunanistan takımı ile eşleşti. Bordo-mavililer, AEK’yı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Yunan ekibini kupanın dışına itmiş olacak.