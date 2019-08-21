AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi play-off

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor. Güçlü Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın başkenti Atina'da AEK ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olan AEK-Trabzonspor maçı, Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Zorlu mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.



KARAMAN DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR!



Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan maça Avrupa Ligi'ndeki 11'inde değişiklikler yaparak çıkan teknik direktör Ünal Karaman'ın, AEK müsabakasıyla yeniden ideal 11'ine döneceği öğrenildi. Karaman'ın, Kasımpaşa mücadelesine göre Fernandes, Campi, Mikel ve Yusuf Sarı'yı kulübeye çekerek AEK karşısında bu oyuncuların yerine Hüseyin, Hosseini, Abdulkadir Parmak ve Ekuban'a forma vermesi bekleniyor.



MUHTEMEL 11'LER



AEK: Barkas - Paulinho, Vranjes, Svarnas, Hélder Lopes - Simoes, Krstičić - Geraldes, Livaja, Mantalos - Nélson Oliveira



Trabzonspor: Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Shörloth



SAKAT: Onazi CEZALI: Yok





