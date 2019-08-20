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20.08.2019 - 21:37

AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu başlıyor. Güçlü Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyen temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın başkenti Atina'da AEK ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AEK Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçı

AEK Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için son engel olan AEK karşısına çıkmaya hazırlanan temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçtan avantajı elde etmek istiyor. İşte AEK Trabzonspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

AEK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı olan AEK-Trabzonspor maçı, Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Zorlu mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli değil.

MUHTEMEL 11'LER

AEK: Barkas - Paulinho, Vranjes, Svarnas, Hélder Lopes - Simoes, Krstičić - Geraldes, Livaja, Mantalos - Nélson Oliveira

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sorloth.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR!

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.

Trabzonspor'un, İstanbul'daki hazırlıkların ardından bugün Atina'ya gideceği ve çalışmalarına burada devam edeceği aktarıldı.

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