AEK’da Trabzonspor öncesi teknik adam depremi!

Onur Dinçer - Skorer



Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi AEK, bordo mavili ekiple oynayacağı rövanş maçı öncesinde teknik direktör depremiyle sarsıldı. Takımın başındaki Portekizli çalıştırıcı Miguel Cardoso’nun görevine son verildi.

İki maçı da kaybedince...

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında hafta içinde Trabzonspor’a kendi evinde 3-1 mağlup olan Yunan ekibi, dün gece sezonun ilk maçında Xanthi ile karşı karşıya geldi. Evindeki maçı 2-1 kaybeden sarı-siyahlılarda maçın ardından teknik direktör Cardoso’nun görevine son verildi.

Sportif direktör de gitti

Öte yandan kulübün sportif direktörü Nikos Luberopoulos’un da görevine son verildiği belirtildi. Yunan basınında kulübün sahibi olan Dimitris Melissandis’in karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek kararı tebliğ ettiği, teknik adam ve yönetici değişikliğini ilettiği belirtildi.

Trabzon maçına yardımcı hoca

Bu gelişmelerin ardından AEK takımının Trabzonspor karşılaşmasına yardımcı antrenörün yönetiminde çıkacağı bildirildi. Trabzon’daki play-off turu rövanş karşılaşması perşembe günü oynanacak.