Afyon Belediyespor: 67 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68
ING Bank Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.
ING Bank Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Afyon Belediyespor, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'ya 68-67 mağlup oldu.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Mehmet Karabilcen xx, Ziya Özorhon xx, Serhat Büker xx
Afyon Belediyespor: Crawford xxx 20, Davis JR x 6, Hrovat xx 9, Aldrıdge x 5, Talib Zanna xx 12, Sinan Sağlam x, Erdi Gülaslan xx 14, Ulaş Peker x, Burak Eşlik x 1, Doğukan Şanlı x, Fırat Alemdaroğlu x, Ali Tuncer x
Galatasaray Doğa Sigorta: Webster xxx 9, Whıttıngton x 8, Harrison xxx 21, Auguste x 3, Göksenin Köksal x 2, Emir Gökalp x 3, Yiğit Arslan x 2, Can Korkmaz xx 9, Ege Arar x 2, Caner Erdeniz x, Ayberk Olmaz x, Alexander Moore xx 7
1. Periyot: 18-18
Devre: 31-35 (Galatasaray Doğa Sigorta lehine)
3. Periyot: 54-52 (Afyon Belediyespor lehine)