03.09.2019 - 19:37| Skorer
Afyon Belediyespor 'devam' dedi
Basketbol Süper Ligi'nde mali sıkıntılardan dolayı zor günler geçiren ve lige devam edip etmeyeceği belirsiz olan Afyon Belediyespor, yayınladığı videoyla devam kararı aldıklarını açıkladı.
Basketbol Süper Ligi takımlarından Afyon Belediyespor'dan taraftarlarına müjdeli haber geldi. Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren takımın ligden çekileceği konuşuluyordu.
Bugün yapılan paylaşım ise yüreklere adeta su serpti. Yayınlanan 'Ezel' temalı videoyla lige devam ettiklerini açıklayan Afyon Belediyespor, "Kaldığımız yerden devam ediyoruz, Afyon’umuz, yeni sezonda da Basketbol Süper Ligi'nde" notunu düştü.