Afyon Belediyespor 'devam' dedi

Basketbol Süper Ligi takımlarından Afyon Belediyespor'dan taraftarlarına müjdeli haber geldi. Ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren takımın ligden çekileceği konuşuluyordu.

Bugün yapılan paylaşım ise yüreklere adeta su serpti. Yayınlanan 'Ezel' temalı videoyla lige devam ettiklerini açıklayan Afyon Belediyespor, "Kaldığımız yerden devam ediyoruz, Afyon’umuz, yeni sezonda da Basketbol Süper Ligi'nde" notunu düştü.