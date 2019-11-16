Leicester City’deki başarılı performansını A Milli Takımı’na da yansıtan Çağlar Söyüncü takımdaki ağabey kardeş ortamından söz etti.

Söyüncü, “Son bir maçımız var. Onda da 3 puanı alıp ülkemizi en iyi şekilde orada temsil etmek istiyoruz. Takımda ağabey-kardeş ortamı var. Saygı ve sevgi çerçevesi özelinde... Bunların sahaya yansıdığını düşünüyorum. Halkımıza armağan olsun, onlar da çok hak ettiler” dedi.