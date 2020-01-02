Ağaoğlu: Ndiaye ile anlaştık, yarın açıklayacağız

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'a gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar: "Ligin genelini değerlendirdiğimizde Trabzonspor için üçüncülük başarı mı? Trabzonspor için liderliğin dışındaki herhangi bir sonuç tatmin edici bir sonuç olmaz. Yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar oldu. Sakatlık ve şanssız puan kayıpları oldu. Bunları değerlendirdiğimizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın üstünde bitirmek küçümsenecek bir sonuç değil. Daha iyi de olabilirdi ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. 15, 16 puan küme düşme potasındaki puan. Puan baremi birbirine çok yakın. At başı giden bir yarış var. Takımların yapacağı hamleler ligin sonucu belirleyecek. Bu açıdan baktığımızda 10 üzerinden 7, 7.5 fena değil.

"Ndiaye kiralık olarak kadromuzda"

Ndiaye ve kulübü ile prensipte anlaştık. Ayın 3'ünü bekliyoruz. Kiralık olarak kadromuzda. Transfer penceresi açılır açılmaz duyuruyu yapacağız. Satın alma opsiyonu var. Biz Sörtloht'u da aynı şekilde aldık. Sörloth konusunda çok sıkıştırıldık. Bonservisini almamızı istiyorlar. Sosyal medya garip bir yer. Biri bir şey yazıyor, diğerleri onun peşinden koşuyor. Onun üzerinden yönlendirmeyle iş yapacak olursak sıkıntıların en büyüğünü yaşarız. Ndiaye'nin de satın alma opsiyonu var ama bizim elimizde.

"Ünal hoca kırılgan ve duygusal"

Ünal hocanın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. Hocamız, transferlerin gerçekleşmeyeceği düşüncesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan arkadaşımıza, 'Galiba transfer yapılmayacak, ben görevi bırakayım' şeklinde konuşması olmuş. Hocanın 2 açıklaması vardı. 'Transferleri ben yapmadım' şeklinde. Transferlerin hepsini kulüp yaptı ama hepsinde senin bilgin vardı, 2 tanesi hariç. Avdijaj ve Andusic. Serzenişleri o zaman başlamıştı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştirileri yapmazken buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi."