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HaberlerTrabzonsporAğaoğlu: Sosa ve Novak'la görüşmelerimiz sürüyor
04.10.2019 - 11:46 | | DHA

Ağaoğlu: Sosa ve Novak'la görüşmelerimiz sürüyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son haftaların formda ismi kaptan Sosa ve Novak'la sözleşme yenilemek için çalıştıklarını söyledi.

Trabzonspor son haftalarda başarılı performansını gollerle taçlandıran kaptan Sosa ile sol bek Novak'ın sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa ve Novak ile sözleşme uzatma noktasında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini uzattık. Sırada Sosa ile Novak var. Daha işin başındayız.

"Mükemmel oynadı"

Sosa sadece bu sezon değil geçen sezonda takımın yükünü taşıyan kaptandı. Geçen sezon da bana göre mükemmel oynadı ve aynı mükemmellikte de devam ediyor ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu: Sosa ve Novakla görüşmelerimiz sürüyor

 

 
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