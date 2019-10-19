Trabzonspor KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, 4-1 kazandÄ±klarÄ± Gaziantep FK maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. TakÄ±m olarak Ã§ok iyi bir kaynaÅŸma ortamÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± belirten AÄŸaoÄŸlu, "Trabzonspor Ã¼lke ve ilkeleri doÄŸrultusunda hareket eden mÃ¼cadele eden varÄ±nÄ± yoÄŸunu ortaya koyan, bilinÃ§li bir ÅŸekilde mÃ¼cadeleyi sÃ¼rdÃ¼ren bir kadroya sahibiz. FutbolcularÄ±mÄ±n anlÄ±ndan Ã¶pÃ¼yorum Ã§ok gÃ¼zel bir mÃ¼cadele verdiler" dedi.Â



"Sturridge'nin katkÄ±sÄ±nÄ± zaman gÃ¶sterecek"Â

Kaptan Sosa'nÄ±n mÃ¼sabakada son sÃ¶zÃ¼ sÃ¶ylediÄŸini belirten AÄŸaoÄŸlu, "Yusuf SarÄ±'nÄ±n da golle dÃ¶nmesi ayrÄ± bir gÃ¼zellik. Teknik heyetimizi kutluyorum. Sturridge'nin katkÄ±sÄ±nÄ± zaman gÃ¶sterecek. BugÃ¼n gÃ¼zel bir gol attÄ±. BugÃ¼nden bir ÅŸey sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. bu erken olur. Ama her geÃ§en gÃ¼n Ã¼stÃ¼ne koyuyor. Ã‡ok iyi bir ayak ve forvet. Ne kadar gollerine devam edecek ilerleyen sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde gÃ¶receÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.Â



"Ã–nemli olan zirve mÃ¼cadelesini son saniyeye kadar sÃ¼rdÃ¼rmek"Â

Galibiyetin kimseyi yanÄ±ltmamasÄ± gerektiÄŸini belirten AÄŸaoÄŸlu, "Ã–nÃ¼mÃ¼zde artÄ±k 26 maÃ§lÄ±k bir serÃ¼ven var. Ä°yi oynarsÄ±n, kÃ¶tÃ¼ oynarsÄ±nÄ±z. KazanÄ±rsÄ±nÄ±z, kaybedersiniz. Ã–nemli olana zirve mÃ¼cadelesini son saniyeye kadar sÃ¼rdÃ¼rebilmek. Her maÃ§Ä± ayrÄ± ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Åžuan sadece bir maÃ§ kazandÄ±k" dedi.Â



"Åžu anda nÃ¶betÃ§i lideriz"Â

Uzun bir aradan sonra Trabzonspor'un maÃ§ fazlasÄ±yla liderlik koltuÄŸuna oturmasÄ±yla ilgili olarak ise Ahmet AÄŸaoÄŸlu, "KazanÄ±lan ve kaybedilen bir maÃ§ hiÃ§ kimseyi yanÄ±ltmasÄ±n. 8'nci maÃ§Ä±mÄ±zÄ± oynadÄ±k. Åžu anda ise nÃ¶betÃ§i lideriz. DiÄŸer takÄ±mlar maÃ§larÄ±nÄ± tamamlamadÄ±. Ligde kolay takÄ±m yok. Her takÄ±m kazanmak iÃ§in oynuyor. Ã–zellikle 4 bÃ¼yÃ¼k takÄ±ma karÅŸÄ± mÃ¼cadele ediyorlar. HiÃ§ kolay maÃ§ yok. Her maÃ§ zor. Ä°nÅŸallah sakatlÄ±k ve sÄ±kÄ±ntÄ± olmaz. TakÄ±m olarak ve kulÃ¼p olarak gÃ¼zel bir kulÃ¼p olduk. OyuncularÄ±mÄ±za beÅŸ kuruÅŸ borcumuz yok. Daha henÃ¼z oyunculardan sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z formalarÄ±n parasÄ±nÄ± tahsil etmedim. OnlarÄ±n bize borcu var. Bir taraftan oyuncularÄ±nÄ± parasÄ±nÄ± Ã¶dÃ¼yoruz. Bir taraftan borÃ§ Ã¶dÃ¼yoruz bir taraftan da sahada mÃ¼cadele ediyoruz. KatkÄ±sÄ± olanlardan Allah razÄ± olsun. Olumsuz giden iÅŸlerle ilgili olarak ne oyuncularÄ±mÄ±z ne teknik heyetindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ve yÃ¶neticilerimiz eleÅŸtirilmesin, eleÅŸtirilecek adam benim. GÃ¼nÃ¼n sonunda onlarÄ±n gÃ¶rev almasÄ±nÄ±n altÄ±na imza atan benim" dedi.Â



Abdulkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼ ziyaret ve yer sofrasÄ±Â

Abdulkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼ ziyaret etmesi ve yer sofrasÄ±nda yemek yemeleriyle ilgili olarak ise AÄŸaoÄŸlu, "Abdulkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼n ailesi Ã§ok gÃ¼zel bir ev sahipliÄŸi gÃ¶sterdi. GittiÄŸimiz zaman karnÄ±mÄ±zda aÃ§tÄ±. KÄ±ymalÄ±lar Ã§ok gÃ¼zeldi. TurÅŸu ile lahana Ã§orbasÄ± efsaneydi. MÄ±sÄ±r ekmeÄŸi ve yoÄŸurt apayrÄ± bir lezzetti. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir keyif aldÄ±m. Ben 13 yaÅŸÄ±na kadar yerde yedim. Bizim kÃ¶yde masamÄ±z yoktu. O pencereden baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda benim iÃ§inde Ã§ok gÃ¼zel bir anÄ± oldu. Abdulkadir Ã–mÃ¼r'Ã¼n babasÄ± Mustafa abiye Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Benim gÃ¶rev anlayÄ±ÅŸÄ±m bu. Ä°lk geldiÄŸim zamanda bunu sÃ¶yledim. Ä°nsanlarda bunu bilerek, yapacaklarÄ±mÄ±za inanarak bize gÃ¶rev verdiler. Kimse yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kamaz. Ne olursanÄ±z olun yiyeceÄŸiniz bir simit. GiyeceÄŸiniz bir ceket, farkÄ±ndaysanÄ±z aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 1,5 yÄ±ldÄ±r aynÄ± ceket aynÄ± gÃ¶mlekle karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kÄ±yorum. Ne yapabilirim ki, bir adam 63 yaÅŸÄ±na kadar gelmiÅŸse bundan sonra deÄŸiÅŸmesi beklenmesin. O kadar kÃ¶tÃ¼ bir profilim yok diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±Â