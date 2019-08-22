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HaberlerTrabzonsporAhmet Ağaoğlu: "Sörloth'un 3 maçta attığını Ekuban 1 maçta attı"
22.08.2019 - 23:30| Skorer

Ahmet Ağaoğlu: "Sörloth'un 3 maçta attığını Ekuban 1 maçta attı"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: "Sörloth'un 3 maçta attığını Ekuban 1 maçta attı"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Rakibi baskı altında tuttuk"
"İyiydik. Rakibi baskı altında tuttuk. Skor geldikten sonra oyun da rahatladı. AEK elbette hiç lig maçı oynamamış hazır bir takım değil. Güzel bir skor, turu getirecek bir skor ama oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. Burada iyi bir skor alamasaydık, Prag maçında aldığımız skorun hiçbir önemi kalmayacaktı. AEK'ya nazaran avantajlıyız. UEFA Avrupa Ligi bizim için önemli. İnşallah, Trabzon'daki maçı da geçip iyi bir grupla Avrupa Ligi mücadelelerine devam ederiz"

"Şampiyonlar Ligi heyecanı..."
"Umarım taraftarın da özlediği grup maçlarına Avrupa Ligi'nden başlarız ve inşallah Şampiyonlar Ligi heyecanı da yaşarız. Neredeyse, AEK maça 1-0 önde başladı. Trabzonspor, skor ne olursa olsun mücadeleyi bırakmayan, oyunu sonuna kadar sürdüren bir takım oldu"

"Bu kadar çok gol attığın yerde..."
"Sörloth'un 3 maçta attığını Ekuban 1 maçta attı. Trabzonspor'un forvet açısından bir problemi yok. Bu kadar çok gol attığın yerde rakip de 1-2 gol atsın."

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