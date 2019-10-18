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18.10.2019 - 15:02 |

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

Trabzonspor Divan Kurulu Toplantısı'nda Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar: 

5-6 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa'da mücadele ediyoruz. UEFA ile masada çok büyük bir mücadele verdik, oturduk ve yaptığımız ekonomik hamlelerin hepsini anlattık. UEFA'nın gelirlerimize el koymasının ardından CAS'a şikayet dilekçesinde bulunduk.

8 Aralık'ta tahmin ediyorum ki CAS'a açtığımız UEFA'yla ilgili davanın sonucu açıklanır. UEFA da bize net olarak bundan memnun olmadıklarını iletti. 6 saat yolculuk yapıyoruz, Madrid'e gidiyoruz.

UEFA'nın Türk futboluna nasıl bir bakış içerisinde olduğunu asker selamına açtığı soruşturmadan anlayabilirsiniz ama oradan da bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum.

UEFA'nın verdiği cezalar yüzünden en önemli oyuncularımızdan Kucka'yı Parma kulübüne satmak zorunda kaldık ama diğer kulüplerimiz borçlarına bakmadan daha da borçlanmaya devam ettiler. Taahütnameyi imzaladıktan sonra gelirlerimizin çoğunu bankaya göndermek zorunda kalıyoruz.

Ahmet Ağaoğlu: UEFA gelirlerimize el koydu

 

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