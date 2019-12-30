Ahmet Ağaoğlu: Ünal hoca ayrılığı kafasına koymuştu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trtspor canlı yayınında Ünal Karaman'ın ayrılığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kulüpte yaşanan her türlü olumsuzluğun sorumlusu benim. Eğer hoca yanlış bir taktik uyguladıysa bunun da sorumlusu benim. Yönetimsel anlamda yapılan yanlış da benim. Biri eleştirilecekse ben eleştirilirim. Lütfen futbolcular ve oyuncular üzerinde baskı oluşturmayalım. Konyaspor maçı sonrasında, özellikle 4-5 haftalık futboldan memnun olmadığımı, göze hoş gelmeyen bir futbol ortaya koyan Trabzonspor olduğunu söyledim. Ben öz eleştiri yaptım, anladığım kadarıyla sayın hocamız eleştiriyi kendi üzerine almış. Oynanan kötü futbolun da hocanın yanlışlarının da sorumlusu benim. Kayseri maçından sonra yaptığı basın toplantısında şöyle bir ifade kullanıyor; 'Elbette bu eleştiriyi üzerime alıyorum. İnsanların oturdukları koltuklar, taraftarlıklarının arkasında kalıyor. Bunlara cevap verecek konumda görmüyorum kendimi. Beni yemeye çalışanların boğazına takılırım gibi ifadeler kullandı hocamız.. Kesinlikle benim sözlerim onunla ilgili değildi. Ünal Hoca aile gibi vakit geçirdiğim bir insan. Puan kaybettiğimiz maçlardan sonra üzülen bir yapısı vardı. Zaten ayrılmayı kafasına koymuş, böyle bir düşünce olmuş kendisinde. Dün akşam yaptığımız görüşmede de bunu kendisi ifade etmiş. Karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Yaşanan süreç bu.

'Teknik direktörük için kimseyle görüşmedik'

Mustafa Denizli'yle anlaşılmıştı, şunla anlaşılmıştı falan deniyor. Bu bizim 24 saat içinde yaşadığımız bir olay. Bundan dolayı kimse görüşmüş değiliz. Sorumluluk duygusuyla hareket eden herkes gibi yükümlülüğü üstüne alan bir yapımız var. Sosa tecrübeli oyuncularımızdan biri, Pereira var. İleride takımda kalmasını istediğim oyuncular. Hüseyin Cimşir de Ünal Hoca'nın yardımcısıydı zaten. Kimse merak etmesin mücadelemiz devam edecek. Camiamızın içi rahat olsun. Mevcut halimizde devam ediyoruz. Yönetim Kurulu görevinin başındadır. Teknik heyet de görev başındadır. Trabzonspor'un sorumluluğunu alacak hoca bulmak o kadar da kolay değil. Henüz böyle bir arayışın da içine girmiş değiliz. İleri ki dönemlerde bunu yönetim kurulumuzla tartışacağız.

'Kırgınlığım yok, hayal kırıklığım var'

Kurduğumuz yapı, eksikmelerle sorun yaşanacak bir yapı değil. Ünal Karaman, Divan kurulu başkanımız ve genel sekreterimizle görüşmesinde göreve devam etme konusunda bir düşüncesi olmadığını ifade etmiş. Bu birlikteliğin sona ermesi kolay değil. Benim Ünal Hoca'ya karşı bir kırgınlığım yok ama hayal kırıklığım var. Bu olayın üzerine daha fazla gitmek Ünal Karaman'a da zarar verir.

'Hoca keşke benimle konuşsaydı, her şeyi çok rahat konuşabildiğimiz, birlikte mücadele ettiğimiz bir insandı. Rahatça ifade etmekten de çekinmeyen bir insandı. Konyaspor maçı sonrasında kendisi tarafından bana böyle bir şey iletilmedi.

Özel telefonuma onlarca, yüzlerce mesaj geldi. Bir kısmı tehdit, bir kısmı hakaret içerikli.