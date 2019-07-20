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20.07.2019 - 21:30| DHA

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir'e ayakkabı desteği

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kamp yapmak üzere Avusturya'ya giden Trabzonspor, buradaki ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İdmanda ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'ün imdadına Başkan Ahmet Ağaoğlu yetişti. Çalışmayı kenardan izleyen Ağaoğlu genç futbolcuya ayakkabısını verdi. Abdülkadir de idmanın koşu bölümünü başkanın ayakkabılarıyla tamamladı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir'e ayakkabı desteği

Yeni sezon hazırlıkları sürdüren Trabzonspor'da kampın adresi Avusturya. İkinci etap kamp çalışmaları doğrultusunda bugün rotayı Avusturya'ya kıran bordo mavili takım ilk çalışmasını bu akşam gerçekleştirdi.

Antrenman devam ederken ilginç bir detay dikkat çekti. Çalışmada ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'e Başkan Ahmet Ağaoğlu ayakkabısını verdi.

Genç yıldız İdmanın son bölümünde yapılan koşuyu Ağaoğlu'nun ayakkabılarıyla tamamlarken, başkan da idmanı kenardan ayakkabısız izledi.

Bu görüntü sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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