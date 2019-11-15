Ahmet AÄŸaoÄŸlu'ndan okul ziyareti

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu, Ã¶ÄŸrencilerin karne tÃ¶reninde bordo-mavili bayraklarla kutlama yaptÄ±ÄŸÄ± Åžehit Ã–ÄŸretmen GÃ¼rhan YardÄ±m Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulunu ziyaret etti.Â

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'nun, karne tÃ¶renini her sene Trabzonspor marÅŸlarÄ± ve bayraklarÄ±yla kutlayan Åžehit Ã–ÄŸretmen GÃ¼rhan YardÄ±m Ä°lkÃ¶ÄŸretim Okulunu ziyaret ettiÄŸi belirtildi.Â

KulÃ¼p genel sekreteri Ã–mer SaÄŸÄ±roÄŸlu, BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ KaymakamÄ± Åžakir Ã–ner Ã–ztÃ¼rk, BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fahrettin SadullahoÄŸlu ve BeÅŸikdÃ¼zÃ¼ Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Metin Uyar'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± ziyarette AÄŸaoÄŸlu'nu, yaklaÅŸÄ±k bin civarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci ve velinin karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â

KatÄ±lÄ±mcÄ±lara hitap eden Ahmet AÄŸaoÄŸlu'nun, "Okulun kapanÄ±ÅŸ tÃ¶reninde, ellerinde bordo-mavi bayraklarla, Trabzonspor formasÄ±yla, Trabzonspor marÅŸÄ±yla, Trabzonspor'a gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ miniklerin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medyaya yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nda ben, 'Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir kulÃ¼p olabilirsiniz. Lig ÅŸampiyonu, Avrupa ÅŸampiyonu da olabilirsiniz ama Ã¶zel olabilmek iÃ§in bundan daha fazlasÄ±na ihtiyacÄ±nÄ±z var.' dedim. Ä°ÅŸte siz bu Ã¶zelliÄŸi bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶steren bir okulun Ã¶ÄŸrencilerisiniz. Beni o zaman Ã§ok gururlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z. Sizlere teÅŸekkÃ¼r borcum vardÄ±, o da bugÃ¼ne nasip oldu." dediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â

Trabzonspor'u diÄŸer kulÃ¼plerden ayÄ±ran birÃ§ok Ã¶zellik bulunduÄŸuna dikkati Ã§eken AÄŸaoÄŸlu'nun, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini aktardÄ±ÄŸÄ± belirtildi:Â

"Kitlelere mal olmuÅŸ, dÃ¼zene baÅŸkaldÄ±rmÄ±ÅŸ, kendi iÃ§inden yetiÅŸtirdiÄŸi sporcularla bunun savaÅŸÄ±nÄ± vermiÅŸ bir kulÃ¼p Trabzonspor. Zaman iÃ§erisinde biraz rotasÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olsa da son zamanlarda sizlerin de desteÄŸiyle, hÄ±zlÄ± adÄ±mlarla eski gÃ¼nlere doÄŸru yÃ¼rÃ¼yoruz. Ä°Ã§imizdeki bu Trabzonspor sevgisi, tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye, tÃ¼m okullara Ã¶rnek olacak seviyede. Hepinize ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Ä°Ã§inizdeki Trabzonspor aÅŸkÄ±nÄ± kaybetmeden bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde, tÃ¼m Ã¼lke sathÄ±nda bu sevginizi yaymanÄ±zÄ± ve yaÅŸatmanÄ±zÄ± temenni ediyorum."Â

Ã–te yandan, tÃ¶renin ardÄ±ndan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'nun okul mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emrah Demiral'a imzalÄ± forma takdim edip, gÃ¶revli Ã¶ÄŸretmenlere de baÅŸarÄ± dileklerini ilettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.