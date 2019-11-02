Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTrabzonsporAhmet Ağaoğlu'ndan penaltı isyanı
02.11.2019 - 22:39 | | FANATİK

Ahmet Ağaoğlu'ndan penaltı isyanı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada verilmeyen penaltı için isyan etti ve "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan penaltı isyanı

Süper Lig'de bu sezon oynadığı 9 maçın sadece birini kaybeden, son 4 lig maçından da puanla ayrılmayı başaran Trabzonspor, 10. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk etti. Zirve hesapları yapan Bordo-Mavililer, evinde oynadığı maçtan 1-0'lık yenilgi ile ayrılınca büyük şok yaşadı. İzmir ekibi ise Tamer Tuna'nın ayrılığı sonrası 3 puanla tanıştı ve ligin kritik haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sörloth sol taraftan içeri çevirdi. Topu konrol eden ve dönerek şutunu atan Koray'ın vuruşunda savunma topa ayak koymayı başardı. Bu sırada Trabzonspor cephesi penaltı bekledi, ancak hakem devam kararı verdi.

Ahmet Ağaoğlundan penaltı isyanı

Mücadelenin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bu pozisyon futbol kurallarında nasıl tanımlanıyor ve bu hareketin karşılığı ne kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama bekliyoruz, kurallar değişmediyse eğer, bizim bilmediğimiz değişen birşeyler mi var?" ifadelerini kullanarak isyan etti.

Hırsız paylaşımı

Açıklamalarının dışında Başkan Ağaoğlu, sosyal medyasından hırsız görseli atarak hakemlerin puanlarını çaldıklarını ima etti.

Ahmet Ağaoğlundan penaltı isyanı

    Ramos hız kesmiyor!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi

    Beşiktaş 3 maç sonra gol yedi

    Beşiktaş 195 gün sonra kazandı

    Beşiktaş 195 gün sonra kazandı

    İrem Yaman'dan altın madalya

    İrem Yaman'dan altın madalya

    Erol Bulut: Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz

    Erol Bulut: Maalesef 2 puan kaybetmiş gibi gözüküyoruz

    Sıradaki Haber