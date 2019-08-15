Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı 2-1 yenen Trabzonspor, play-off turuna yükseldi. Müsabakanın ardından başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Sturridge ile arkadaşlar görüşüyorlar"

"Sturridge geliyor mu?" sorusuna başkan Ağaoğlu, "Görüşmediğimi söylersem inanır mısınız? Görüşmedim. Arkadaşlar görüşüyorlar, henüz bir rapor da almadım. Çok önemli bir maçımız vardı, çok, çok önemliydi. Çok güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu." cevabını verdi.

"Eşim ve çocuğum yüzümü 2 ya da 3 gün gördü"

"Takımı hangi noktada aldığımı biliyorsunuz. Takımı ve kulübü farklı bir yere getirmek zorundayız. Trabzonspor taraftarının "benim takımım" diyeceği bir takım yapmaya çalışıyoruz. Son 22-23 gün içinde eşim ve çocuğum yüzümü 2 ya da 3 gün gördü. Daha fazlasını söylemeye gerek yok.

"Fenerbahçeli taraftarların arasında maçı izlemiştim"

Nefes kesen müsabaka ile igili muhabirin "Bu kadar heyecanlı maçlar yaşadınız mı?" sorusuna Ağaoğlu, "1983-1984 sezonunda Fenerbahçe deplasmanında kaçak biletle, Fenerbahçeli taraftarların arasında maçı izlemiştim. Son dakika golüyle kazanmıştık."