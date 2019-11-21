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21.11.2019 - 14:19 |

Ahmet Bulut: Falcao 2-3 haftaya döner...

Ünlü menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'a transferinde büyük rol oynadığı Falcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bulut: Falcao 2-3 haftaya döner...

İşte Ahmet Bulut'un yaptığı açıklamalar:

Falcao, Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istedi. Ateşli taraftarların önüne çıkmayı çok istedi. Falcao, sağlık kontrolünden geçti. 2-3 maç oynadı. Sonra ağrıları başladı. Bu gayet normal bir şey. Kendisi çok üzgün çünkü beklentilerle buraya geldi. Burada çok mutlu, çok çabuk dönmek istiyor. Günde 6-7 saat antrenman yapıyor. Ben inanıyorum çok kısa sürede dönecek.

Monaco'da 1 sene daha sözleşmesi vardı. Alacağı para buradan daha fazladır. Para için buraya gelmedi. Para istese Çin'e ya da Amerika'ya giderdi.

Ahmet Bulut: Falcao 2-3 haftaya döner...

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