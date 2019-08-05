Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayAhmet Bulut'tan Falcao açıklaması!
05.08.2019 - 01:54

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Menajer Ahmet Bulut, Galatasaray'ın Falcao transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Galatasaray'da golcü futbolcu Falcao için girişimler sürüyor. Futbolcu ile anlaşan ve kulübü Monaco ile temasa geçen Sarı Kırmızılı kulüp tecrübeli futbolcu için artık gün saymaya başladı.

Bu sırada Falcao transferi için Monaco’da olan menajer Ahmet Bulut, İstanbul’a döndü. Ünlü menajer havaalanında TRT Spor'sun sorularını yanıtladı.

Bulut, transfere dair "Aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama transferi için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yakın bir sürede Ahmet Bulut ile Galatasaray yönetiminin bir araya gelmesi bekleniyor. (Fanatik)

 

Rıza Çalımbay: "4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig sezonu ilk 3 hafta programı!

Süper Lig ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig sezonu ilk 3 hafta programı!

Türkiye - Romanya: 80-69

Türkiye - Romanya: 80-69

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat vizesi alamadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyat vizesi alamadı

Rıza Çalımbay: "4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor"

Rıza Çalımbay: "4-5 tane çok iyi oyuncu almamız gerekiyor"

Sıradaki Haber