Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması!

Galatasaray'da golcü futbolcu Falcao için girişimler sürüyor. Futbolcu ile anlaşan ve kulübü Monaco ile temasa geçen Sarı Kırmızılı kulüp tecrübeli futbolcu için artık gün saymaya başladı.

Bu sırada Falcao transferi için Monaco’da olan menajer Ahmet Bulut, İstanbul’a döndü. Ünlü menajer havaalanında TRT Spor'sun sorularını yanıtladı.

Bulut, transfere dair "Aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmeli bir oyuncu ve şu anda konuşmam doğru olmaz. Herkesi anlıyorum ama transferi için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Yakın bir sürede Ahmet Bulut ile Galatasaray yönetiminin bir araya gelmesi bekleniyor. (Fanatik)