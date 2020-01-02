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HaberlerGalatasaray Haberleri Ahmet Çalık Göztepe yolunda...
02.01.2020 - 09:29 |

Ahmet Çalık Göztepe yolunda...

İzmir temsilcisi Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kalan Ahmet Çalık'ı istiyor. Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Cim Bom'dan Göz Göz'e transfer olmuştu.

Ahmet Çalık Göztepe yolunda...

İlhan Palut'un göreve gelişinin ardından çıkış yakalayan Göztepe, ikinci yarı öncesi transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'da 2. yarı istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a İzmir temsilcisinin talip olduğu öğrenildi. Göz Göz önümüzdeki hafta transfer için girişimlere başlayacak.

Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Cim Bom'dan Göz Göz'e transfer olmuştu.

Andone'nin sözleşmesi feshediliyor!

Bu arada Galatasaray, Brighton'dan kiraladığı Romen golcü Florin Andone'nin sözleşmesini fesh etmek için artık gün saymaya başladı.

 

 

 

 

 

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