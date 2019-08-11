Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayAhmet Çalık ısrarı sürüyor!
11.08.2019 - 12:07| Fanatik

Ahmet Çalık ısrarı sürüyor!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray’a satılan Ahmet Çalık’ın adı var.

Ahmet Çalık ısrarı sürüyor!

 Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Kırmızı-Siyahlılar’ın gündeminde altyapısından yetişip Galatasaray’a satılan Ahmet Çalık’ın adı var.

Mustafa Kaplan’ın eski öğrencisi ile görüşerek çağrıda bulunduğu öğrenildi. Galatasaray’da sözleşmesi devam eden futbolcunun kiralık olarak takıma kazandırılması gündemde. Galatasaray’la kampta olan Ahmet’in de yeniden eski takımının formasını giymeye sıcak baktığı bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in vermesi bekleniyor.

 

 

 

Denizlispor Başkanı Çetin 'Hazırız, Galatasaray'ı bekliyoruz'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Avusturya'da zafer Dovizioso'nun

Avusturya'da zafer Dovizioso'nun

Mesut Özil'e saldırıda şok gelişme: 2 Türk gözaltında

Mesut Özil'e saldırıda şok gelişme: 2 Türk gözaltında

Lokomotiv, Ribery transferini bitiriyor!

Lokomotiv, Ribery transferini bitiriyor!

Sıradaki Haber