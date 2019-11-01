Ahmet Çalık: "Luyindama ile maç öncesinde konuştuk..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Ahmet Çalık açıklamalarda bulundu.

"Luyindama ile maç öncesinde konuştuk..."

"Maçta 90 dakika boyunca hem defansta hem de hücumda iyi işler yaptık. Bütün takımın ayağına sağlık. Bu takımda oynuyorsanız, her zaman hazır olmalısınız. Gol yemedik ve bu güzeldi. İnşallah devam eder. Luyindama ile maç öncesinde konuştuk ve uyumumuz iyiydi."