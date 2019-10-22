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HaberlerBeşiktaşAhmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi
22.10.2019 - 12:11 | | İSTANBUL, (DHA)

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'yla bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaşın 34üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, dün mazbatasını aldıktan sonra çalışmalara başladı. Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğullarının da kendisine eşlik ettiği buluşmada teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştü.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcıyla bir araya geldi

 

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