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21.10.2019 - 17:50 | | Ali DANAŞ - Sezer AFŞAR / İSTANBUL (DHA)

Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürk'e teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir" dedi.

Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda kulübün 34üncü başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninde kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Genel seçimde kongreyi idare eden herkese teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı bir kongre süreci geçirdik. Seçim sürecini muhteşem naif şekilde temsil eden Tevfik Yamantürke teşekkür ediyorum. Bu mazbatalar aşık olduğumuz camianın bize verdiği yetki belgeleridir. Süreli olduğunu unutmayalım. Süreli olduğunu biz biliyoruz, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu benim 4üncü mazbatam oldu ve Allah bana sonuncusunu başkan olarak almayı nasip etti, çok mutluyum. Allah yolumuzu açık etsin, Beşiktaşımızın ömrünü de uzun etsin" ifadelerini kullandı.

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