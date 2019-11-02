Ahmet Nur Çebi: Talisca bizim gündemimizde değil

Beşiktaş'ın ekonomik gerçekleri olduğunu vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Kulübün durumu ortada, yapacağımız transferleri şov amacıyla yaparsak bunun bize bir faydası olmaz. Bonservisi elinde olan, geleceğimize ışık tutabilecek futbolcuları seçerek devam etmek istiyoruz. Taraftarımız buna biraz üzülebilir ama ben Beşiktaş taraftarına yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Biz geleceğin Beşiktaş'ını kurmak istiyoruz" dedi.

Talisca'nın transfer süreci hakkında ortaya atılan iddiaları da değerlendiren Çebi, "Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun şu ana kadar gündemimize gelmedi ve gelmeyecek kimsenin gündemde tutulmasını istemiyoruz. Bizim şu anda gündemimizde bu isimler yok, sanırım Beşiktaş taraftarının isteği, arzusu olarak algılattırılıyor ama gerçekler aynı değil. Talisca ve Aboubakar bizim bütçelerimize uygun düşere gelirler, uygun düşmezlerse gelmezler. Şov yok, gerçekler var" şeklinde konuştu.

Beşiktaş taraftarının kendileri için harcadığı tek bir kuruşun heba olmayacağını da ifade eden Çebi, "Kendiliğinden başlayan bir Kartal Yuvası kampanyası başladı, biz de yönetim olarak destek veriyoruz ve bu durum cirolara da 2-3 kat olarak yansıdı. Biz taraftarımızından her anlamda destek istiyoruz ve şundan emin olsunlar ki, Beşiktaş'ın kazandığı tek kuruş heba olmayacak ve her kuruşun hesabını verecek durumdayız" dedi.

Beşiktaşlı futbolculardan şampiyonluk sözü aldığını da vurgulayan Çebi, "Futbolcularımız ile de konuştuk ve biz bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Hepsinden de söz aldık. Futbolcularımız en iyiisini yapacağını ve gayret göstereceğini söyledi. İyi niyet, gayret önemli" ifadelerini kullandı.