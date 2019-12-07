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07.12.2019 - 12:54 |

Ahmet Nur Çebi: TFF bize şuanda transfer yapamazsınız dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldığı bir radyo programında siyah beyazlı ekip hakkında önemli açıklamalara imza attı.

İşte Başkan Çebi'nin yaptığı önemli açıklamalar;

Yeni bir finans düzeni bulmaya çalışıyoruz. Zorluklar var. UEFA'ya gidememekse gidememek. Bu olacak demiyorum ama olabilir diyorum. Herkes buna hazır olmalı.

2 transfere ihtiyacımız var. Santrafor ve orta saha 6 yada 8 numara olabilir. TFF'nin şuanda bize müsade etmediğini ilk ben açıklayayım. Bu bütçe ile transfer yapamazsınız diyor. Elimizdeki oyunculardan göndermemiz gerekiyor. Ben de Cenk Tosun ve Talisca'yı Beşiktaş'ta görmek isterim ama öyle bir şey yok, o dönem kapandı.

Kasamıza gelen 1 lira para yok. Yöneticilerimizin katkılarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir finans formülü arıyoruz. Bu yoldan beraber çıkacağız. UEFA'ya gidememekse gidememek. Acı ama gerçek. Ben popülist konuşmuyorum. (Hayatta Beşiktaş Radyo)

Ahmet Nur Çebi: TFF bize şuanda transfer yapamazsınız dedi

Ahmet Nur Çebi: TFF bize şuanda transfer yapamazsınız dedi

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