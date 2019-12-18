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HaberlerBeşiktaş Haberleri Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti
18.12.2019 - 14:44 | | ANKARA (AA)

Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bazı temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çebi ve yöneticiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek ulaştıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. 

Çebi, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

 "(Ben sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim) söyleminiz, bizim şiarımızdır.

Başkanı olduğum Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sizin kurduğunuz Cumhuriyet'in en köklü ve değerli spor kulübüdür.

Camiamız, ilkelerinize bağlı kalmaya ilelebet devam edecektir.

Minnet ve saygılarımı arz ederim."

  Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler Anıtkabiri ziyaret etti

 

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