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09.11.2019 - 17:13 | | İSTANBUL (AA)

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulundan Erdoğan'a ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulundan Erdoğan'a ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Erdoğan burada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.

 

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